Oggi, 3 giugno 2025, termina ufficialmente l'avventura di Simone Inzaghi all'Inter. La decisione è arrivata dopo l'incontro con la dirigenza nel quale il tecnico piacentino ha comunicato la sua scelta di trasferirsi in Arabia per accomodarsi sulla panchina dell'Al Hilal. Dall'arrivo del d.s. Piero Ausilio in sede fino al comunicato ufficiale: rivivi il live della giornata che ha portato alla separazione.

17.34 - E dopo poco, arriva anche il messaggio di addio di Simone Inzaghi, che vi riportiamo integralmente:

"Cara famiglia nerazzurra,

È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto.

Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club.

I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d'intenti con il mio staff e con ogni componente dell'Inter.

Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l'aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso.

Un'ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme.

Non vi dimenticherò mai".

17.31 - Arriva l'ufficialità: Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha diramato il comunicato di congedo da qualche minuto, con le parole di commiato del presidente Beppe Marotta: "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi".

17.20 - Terminato il summit nel quale è stato sancito l'addio all'Inter, Simone Inzaghi ha lasciato il quartier generale di Viale della Liberazione. Nessuna dichiarazione ai cronisti presenti tra i quali l'inviato di FcInterNews.it: Inzaghi è andato via di corsa dalla sede per raggiungere la propria abitazione.

17.13 - L'Al-Hilal è pronto a coprire d'oro Simone Inzaghi: il tecnico piacentino metterà la firma su un biennale da 25 milioni di euro a stagione, come dichiarato dai media arabi nei giorni scorsi.

16.50 - Dopo l'anticipazione della Gazzetta dello Sport, anche Sky Sport conferma: Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 anni.

16.40 - Fumata nera definitiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra sarebbe finita qui: non è servito l'incontro odierno, il tecnico è pronto ad accettare l'offerta faraonica dell'Al-Hilal.

16.26 - Il summit tra Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Beppe Marotta sta andando in scena nel centro di Milano, non in sede, come già anticipato in precedenza.

16.13 - L'avvocato del club Angelo Capellini è arrivato in questi istanti nella sede dell'Inter, probabilmente per le firme di Luis Henrique.

15.50 - Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso l'atteso incontro tra l'Inter e Simone Inzaghi per discutere del futuro di quest'ultimo. Non in sede, dove - come vi stiamo documentando - tutto tace.

13.38 - Come riferito dal nostro inviato sul posto, il diesse Piero Ausilio è uscito dalla sede dell'Inter in questi minuti.

14.34 - Dopo una verifica di FcInterNews.it, non risultano incontri tra Piero Ausilio ed Edoardo Crnjar stamattina.

11.50 - Edoardo Crnjar, agente di Roberto De Zerbi, intravisto in un locale nei pressi della sede dell'Inter.

10.50 - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, sorridendo di fronte ai giornalisti presenti: "Non ho mai smesso di lavorare", le sue parole prima di salire all'ottavo piano del The Corner dall'entrata posteriore.

9.38 - Come da prassi, Luis Henrique si affaccia dalla struttura del CONI per salutare tifosi e giornalisti presenti, pochi secondio prima di rientrare.

8.40 - Luis Henrique si presenta al CONI per ottenere l'idoneità sportiva.