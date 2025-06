Partito il calciomercato, finestra peraltro straordinaria in vista del Mondiale per Club, si è alzato il sipario anche su Viale della Liberazione, dove sono iniziate le visite in casa Inter. È appena arrivato al The Corner difatti Enzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, ma anche di Matteo Cocchi. L'esterno diciottenne che ha illuminato la Primavera di Andrea Zanchetta e ha già timbrato il cartellino anche con la prima squadra, ha attirato vari estimatori: su di lui c'è l'interesse di un paio di squadre svizzere. L'Inter che lo ha blindato fino al 2028, valuterà se mandarlo in prestito o tenerlo nella seconda squadra, l'Inter U23.

‼️ Inter, in sede arriva Enzo Raiola: è l’agente, tra gli altri, di Gianluigi Donnarumma ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/LA2ylv4yQC — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 4, 2025