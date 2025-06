Didier Deschamps, ct della Francia, non ha escluso la possibilità di schierare già domani, nella semifinale di Nations League contro la Spagna, i giocatori del Paris reduci dalla finale di Champions League vinta contro l'Inter sabato scorso: "Sono qui, conto su di loro. Sono molto contenti e anche un po' stanchi - ha spiegato il selezionatore in conferenza stampa -. Benjamin (Pavard, ndr) e Marcus (Thuram, ndr) non sono venuti qui con lo stesso feeling. La partita si è giocata da poco, ne stiamo parlando internamente perché non si sa mai come reagisce il corpo. Bisogna rimettersi in carreggiata in fretta. La partita sarà combattuta, ora faremo una breve seduta d'allenamento. Stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che vada il meglio possibile. Ovviamente, la vittoria del PSG per loro è una cosa molto positiva".