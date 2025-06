Dopo qualche giorno di silenzio e di riposo, Lautaro Martinez è da poco atterrato in Argentina, dove raggiungerà la Seleccion di Lionel Scaloni e il resto dei compagni dell'Albiceleste. Intercettato da alcuni giornalisti in aeroporto, il capitano dell'Inter ha commentato il percorso stagionale fatto con la sua Beneamata con la quale ha incassato l'ultima clamorosa e durissima sconfitta in finale di Champions contro il PSG: "La stagione è stata positiva perché abbiamo lottato fino alla fine in tutte le competizioni. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere alcun titolo, ma il bilancio resta positivo", ha detto senza pensarci troppo, prima di rispondere anche sull'addio di Simone Inzaghi.

Sulla partenza a sorpresa di Simone Inzaghi:

"Sono decisioni personali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui ieri. È una decisione che ha preso lui, con la dirigenza".

Sul match contro il River al Mondiale per Club:

"È importante perché ci conosciamo. È importante anche per il River e per la competizione".

Tornare in Nazionale dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nello scorso impegno con la Seleccion:

"L'Argentina mi manca sempre. Sono felice di tornare".

Su Franco Mastantuono e Kevin Lomónaco, neo-convocati da Scaloni:

"Sono talenti che emergono dal nostro calcio. Molto felice di averli con noi perché stanno facendo un ottimo lavoro nel calcio argentino".

