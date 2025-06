Resta aperta la bagarre per arrivare a Jonathan David, l'attaccante canadese che si svincolerà a parametro zero dal Lille e ha sul tavolo una serie di proposte. Secondo Tuttosport in vantaggio c'è la Juventus, che deve però evitare l'inserimento dell'Inter. Più defilato il Napoli, che non ha al momento affondato il colpo: Manna sembra infatti più orientato su Lorenzo Lucca.

Sempre in attacco calano invece le quotazioni in chiave Juventus per Hojlund, attaccante del Manchester United, accostato invece all'Inter negli ultimi giorni.