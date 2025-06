Pablo Paéz Gavira 'Gavi', centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, è protagonista di un'intervista ai microfoni del quotidiano Mundo Deportivo nella quale fa in primo luogo gli elogi al suo compagno Lamine Yamal: "Per me, la sua stagione è spettacolare. Ci ha dato tanto per vincere tre trofei. Non credo che abbiamo mai visto un giocatore così in semifinale di Champions League. La squadra non lo ha supportato, nel senso che non abbiamo vinto, e forse non è così ben visto. Vincere la Champions League ti dà un vantaggio. Per me, Ousmane Dembélé deve essere tra i primi tre per il Pallone d'Oro. Oltre a essere mio fratello, è un giocatore spettacolare. L'ho sempre pensato, sempre. E se uno di loro lo vince, sarà un lusso. Anche Pedri potrebbe esserci, ovviamente. Ma questo trofeo di solito va a un attaccante".

Ma in cosa deve migliorare il Barcellona per vincere la Champions la prossima stagione? "Ci manca quell'esperienza nei momenti chiave della partita. Sono i piccoli dettagli a fare la differenza in una finale. Siamo stati colpevoli di aver subito così tanti gol in Champions League. Abbiamo anche segnato, ma non è bastato. Dobbiamo migliorare su questo aspetto l'anno prossimo per vincere la Champions League: difendendo meglio".