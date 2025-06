Le parole pronunciate quest'oggi dal palco di SWXS London sembrano allontanare Cesc Fabregas dall'Inter. Il tecnico catalano si è detto convinto dall'idea di proseguire la sua avventura in riva al Lario e allora il club nerazzurro comincia a muoversi in un'altra direzione: secondo DAZN, sono stati infatti intrapresi nuovi contatti con il tecnico del Genoa Patrick Vieira, per il quale ieri si parlava di rinnovo col Grifone ma che ora diventa un nome sempre più caldo per la successione di Simone Inzaghi. Più staccate le soluzioni Cristian Chivu e Thiago Motta.

