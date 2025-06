Boccone amaro da mandar giù, la sconfitta nella finale del campionato Primavera 1 contro l'Inter, specie considerando che quella di venerdì scorso è stata l'ultima partita di Jonas Harder con la maglia della Primavera della Fiorentina. Ai microfoni di Tutto Mercato Web, il centrocampista viola ritorna su quella serata: "Ovviamente è stata una sconfitta molto pesante da mandar giù. Perdere una finale fa sempre molto male, ma perderla da capitano forse è anche un pizzico peggio, perché la fascia ti dà delle responsabilità in più e ti senti maggiormente responsabile. Per quanto riguarda la partita in sé non c’è molto da dire purtroppo".

Harder prosegue: "Eravamo arrivati molto stanchi all’appuntamento contro l’Inter, sia fisicamente che mentalmente. Non voglio che sia un alibi ma penso che abbia influito molto. Il percorso che ci ha portato lì resta comunque straordinario. Dal mio punto di vista è stato forse l’anno più bello. Nella fase playoff abbiamo fatto due vittorie storiche: il 4-1 con la Juve ai Quarti e il 2-1 alla Roma in Semifinale".