Non sarà rivoluzione totale nella rosa, ma una mezza rivoluzione in attacco ci sarà eccome. Come conferma il Corsport, l'Inter è molto concentrata su Hojlund, che ha superato Ziekzee nei desideri del club.

"L’Inter ha parlato con l’entourage di Hojlund per sondare il terreno, ma in parallelo va approfondita la trattativa con il Manchester United affinché gli inglesi lo lascino andare in prestito - si legge -. Rimane calda la pista Bonny, che però arriverebbe da quarta punta e la società nerazzurra non è disposta a sacrifici economici eccessivi di fronte alle richieste del Parma. Oltretutto c’è da fare i conti con la concorrenza del Napoli".

Folta la lista per il difensore centrale, con Acerbi e De Vrij che comunque dovrebbe restare un altro anno: Lucumi, De Winter e Beukema i nomi sul taccuino. Ulteriori arrivi in mediana in caso di addii (occhio a Frattesi e Asllani).