Simone Inzaghi ha chiuso la sua parentesi all'Inter dopo quattro stagioni e sta per cominciare quella all'Al-Hilal, dove verrà ricoperto d'oro: oltre 25 milioni di euro a stagione per due anni. Il tecnico è partito quest'oggi da Linate, come riportano le immagini filmate da gianlucadimarzio.com. Con lui c'era l'agente Federico Pastorello, che ha curato l'operazione con gli arabi.