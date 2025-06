"Non bisogna fare drammi, ma serve un cambio di rotta". Parola di Zvonimir Boban, che per Sky Sport ha inquadrato così le ultime ore in casa Inter. "Tutto sommato, quello di Inzaghi stato è un percorso di successo - ha spiegato Zorro facendo un bilancio del quadriennio in nerazzurro del tecnico piacentino -. Uno scudetto dei due è stato buttato, dobbiamo dirlo. Quanto alla finale di Champions, io sono nato tifoso della Dinamo e poi sono diventato milanista, quindi non posso piangere. Umanamente, però, sono vicino a tutti gli interisti, compresi i giocatori e l'allenatore. E' stata una sconfitta troppo pesante per la stagione che è stata. Non meritavano una sconfitta così, hanno fatto una stagione piena fino alla fine. Lo scudetto è stato perso per alcune leggerezze che non ti puoi permettere, per questo è giusto criticare. Io rispetto ciò che ha fatto l'Inter quest'anno. La finale è stata drammatica, anche per tutto il calcio italiano. Provo a immedesimarmi da sportivo e mi dispiace molto per come è andata".

Chiuso il capitolo Inzaghi, l'Inter deve andare avanti cercando nuovi stimoli, tecnici e tattici, secondo Zvone: "L'Inter è strutturata e forte, ci vogliono alcuni giocatori freschi. A me questo il 3-5-2 non è mai piaciuto, soprattutto quando giochi contro esterni veloci e cambiando gioco si crea facilmente il 2 contro 1. Ed è quello che si è visto in finale contro il PSG, non ce la fai. E' un modulo che è stato quasi perfetto, stabile per tanti anni, e ha funzionato portando i risultati. Ma a certi livelli fai fatica contro altri sistemi, soprattutto col PSG che è la squadra forse più veloce della storia del calcio. Forse col Milan di Sacchi. Il PSG sa difendere all'italiana, ma non ti dà punti di riferimento. Fabregas mi piace, e tanto: ciò che ha fatto col Como è stato eccellente. La sua squadra è quadrata, sa sempre quello che deve fare. Non è il solito sognatore spagnolo, ma è anche realista e ha capito il calcio italiano. Ha dimostrato di avere la forza spirituale e la struttura per fare questo mestiere. Può fare molto bene".