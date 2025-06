Per commentare il possibile approdo di Cesc Fabregas sulla panchina dell'Inter, il sito Derbyderbyderby ha raccolto il parere del suo ex agente, Joseba Diaz: "Penso che Cesc Fabregas abbia fatto un lavoro incredibile al Como, dando spazio e opportunità a tanti giovani. È un aspetto che sente molto, perché è ciò che è stato fatto anche con lui agli inizi della carriera. Detto questo, non posso dire se accettare adesso l’Inter sarebbe un passo positivo o negativo per lui. Sono decisioni che deve prendere insieme al suo entourage e a chi gli sta vicino: solo loro sanno cosa sia meglio in ogni momento. Cesc è una persona molto intelligente e colta, pronta a intraprendere qualsiasi percorso con serietà e ambizione".

Conoscendolo bene, pensa che accetterà la panchina dell’Inter o che preferirà attendere per fare ulteriore esperienza?

"Non parlo con lui da alcuni anni, quindi non saprei dire se accetterà o meno una chiamata di questo tipo. È una scelta importante, che dovrà sicuramente valutare con le persone di ducia e la sua famiglia. Solo lui può sapere cosa sente davvero in questo momento".

Dal punto di vista della crescita professionale, sarebbe più utile per Fabregas restare ancora al Como o accettare subito la sda di un grande club come l’Inter, pur consapevole delle pressioni e delle aspettative?

"È impossibile dire quale sia la mossa giusta. L’Inter è una delle grandi del calcio europeo, ed è difficile dire di no a una possibilità simile. Ma anche restare al Como, continuare a costruire e fare esperienza, potrebbe rivelarsi una scelta altrettanto valida. Solo il tempo potrà dire quale sia stata la decisione migliore".