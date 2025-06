A margine del torneo di golf 'Legends Trophy" tenutosi a Barcellona e patrocinato dalla sua fondazione benefica, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si unisce al coro di ammiratori della stella del Barcellona Lamine Yamal: "È molto bravo. Nella partita contro l'Inter, tutti gli passavano la palla. È incredibile quello che sta facendo a diciassette anni. Come ha detto Hansi Flick, spero che continui a lavorare. È chiaro che questo è il posto migliore in cui possa stare. Come socio del Barcellona, ​​sono felice".

Per Guardiola Yamal è un logico candidato al Pallone d'Oro: "Certo, come Ousmane Dembélé. Viene sempre assegnato a chi lo merita. Che possa essere candidato a diciassette anni è un'ottima cosa". Un commento anche sulla finale di Champions League vinta dal PSG del suo amico ed ex compagno di squadra Luis Enrique: "Tutti noi amici di Luis siamo molto contenti. Se lo merita ed è un allenatore fantastico. Mi ha dato una sensazione di potenza. Ha dovuto eliminare Liverpool e Arsenal. Si è visto in finale. Tutti sono arrivati ​​sani e salvi, senza infortuni e in ottima forma. Siamo molto contenti e dobbiamo congratularci con lui".