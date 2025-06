Stravolgimenti in panchina che nelle ultime ore stanno investendo la Serie A. Si separano anche il Cagliari e Davide Nicola, tecnico che ha guidato il club sardo alla salvezza e permanenza nella massima serie. A renderlo noto è lo stessa società rossoblu attraverso un comunicato ufficiale: "Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono - si legge -.

Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale".