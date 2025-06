Anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è recato presso la basilica di Sant'Ambrogio per prendere parte alla cerimonia funebre per l'ex numero uno nerazzurro Ernesto Pellegrini. Presenti anche altri rappresentanti storici del club, dall'ex CEO Alessandro Antonello ad alcuni giocatori protagonisti della sua Inter, come Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri e Nicola Berti fino ad Aldo Serena e Karl-Heinz Rummenigge. Oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente del Senato Ignazio La Russa.

A seguire le immagini.