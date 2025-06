Giornata di visite mediche quella di ieri per Luis Henrique, che si lega all'Inter con un contratto quinquennale. Secondo Tuttosport, l'ufficialità arriverà in queste ore assieme a quella di Sucic. Il brasiliano sarà inizialmente il sostituto di Dumfries ma potrebbe guadagnare spazio anche a sinistra.

Arrivano anche le prime indiscrezioni riguardo al numero di maglia: potrebbe vestire la 44, quella che già aveva sulle spalle all'Olympique Marsiglia.