Simone Inzaghi ha certificato nelle ultime ore il suo addio all'Inter dopo quattro anni esatti. Col tecnico piacentino pronto a volare in Arabia Saudita, in casa nerazzurra sembra già essere pronto il nome del successore: Cesc Fabregas. Come riportato da Agipronews, crolla da 10 a 2,25 su Snai e 2,50 su Sisal l'arrivo alla Pinetina del mister del Como.

Quota in crescita da 1,35 a 1,85, invece, per la permanenza di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Tra gli outsider, vale 5 l'arrivo di Cristian Chivu, ridotto dalla salvezza conquistata a Parma, mentre si vende a 6,50 per il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi. Gli esperti fiutano anche un clamoroso ritorno a Milano di José Mourinho: opzione che passa da 25 a 16.