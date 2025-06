Non è un affare semplice, ma l'Inter punta forte su Cesc Fabregas. Come riporta oggi Tuttosport, il tecnico spagnolo ha un contratto fino al 2028 con il Como e anche delle quote nel club. I nerazzurri, però, lo intrigano. E' l'opzione preferita, sul tavolo ce ne sono altre ma lo spagnolo è la prima scelta, davanti a Chivu, con in seconda fila De Zerbi, Vieira, Thiago Motta e Palladino, gli ultimi due in orbita Atalanta.

Fabregas, se l'affare con il club di via della Liberazione dovesse chiudersi positivamente, sarebbe il primo straniero scelto da Marotta in 46 anni da dirigente.