La ferita di una finale persa in quel modo brucia ancora sulla pelle di Yann Sommer, che ha affidato a Instagram i suoi pensieri a quattro giorni dalla debacle dell'Inter contro il PSG. Pensieri di delusione che si mischiano a quelli di fierezza: "Mi fa ancora male non essere riusciti a sollevare il trofeo, ma sono incredibilmente orgoglioso di ogni singolo mio compagno di squadra, di tutti all'Inter, e così grato ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino in fondo nella Champions League. Questa campagna ha mostrato il vero cuore e lo spirito di questo club!", il messaggio del portiere svizzero.