Simone Inzaghi dovrebbe volare oggi a Parigi per incontrare Fahad Bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal e firmare un biennale da oltre 25 milioni a stagione. Come riporta Tuttosport, andrà poi a Riad per la presentazione e per conoscere la squadra, anche se mancheranno alcuni nazionali come Milinkovic-Savic, Koulibaly, Cancelo e Mitrovic.

Partirà poi per Miami dove il 18 giugno l'Al-Hilal debutterà contro il Real Madrid. Secondo il quotidiano avrebbe chiesto in regalo Bastoni, che avrebbe però rifiutato esattamente come Barella. Potrebbe invece seguirlo Acerbi.