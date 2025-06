In conclusione della giornata che ha visto arrivare l'addio di Simone Inzaghi alla sua Inter a quattro anni esatti di distanza dal suo arrivo a Milano, Sky Sport fa il punto della situazione di casa nerazzurra, dove si è aperta la caccia al successore del piacentino. La priorità è al momento il nome che più è già circolato nelle scorse ore, ovvero quello di Cesc Fabregas che però nella giornata di domani dovrà incontrarsi con il Como, club con il quale aveva già trovato l'accordo nei giorni passati per la permanenza.

La dirigenza dei comaschi nutre ottimismo sul prosieguo insieme all'ex stella del Barcellona e confida nella stretta di mano dei giorni scorsi. Il tecnico classe '87 che dal canto suo sta ascoltando la proposta progettuale dell'Inter, vorrebbe avere delle garanzie dagli stessi meneghini circa il percorso che eventualmente si aprirebbe. In attesa del contatto ulteriore in programma per domani, sul taccuino Marotta e compagnia hanno segnato anche nomi di eventuali alternative quali quello di Cristian Chivu e Patrick Vieira.

Nel corso di 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha inoltre aggiunto qualche retroscena sulla separazione con l'allenatore della seconda stella che secondo le indicazioni di mercato che risultato sul suo conto, sposerà la causa dell'Al-Hilal: la scelta di salutare i nerazzurri è stata comunicata oggi da Inzaghi alla dirigenza che aveva fiutato la sua decisione ma sperava in un dietrofront, passo indietro che non è arrivato e che ha messo di fatto Ausilio, Marotta e Baccin nell'obbligata condizione di fiondarsi alla ricerca di una nuova guida da affidare all'Inter.

