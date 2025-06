Secondo quanto riportato dalla Bild, il futuro di Nico Paz potrebbe essere in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen, infatti, avrebbe messo gli occhi sul trequartista che ha disputato l'ultima stagione al Como ma che il Real Madrid sta per riacquistare sfruttando la clausola da 8 milioni di euro.

L'intenzione delle merengues, però, non sarebbe quella di trattenere il giocatore, bensì di rivenderlo a 30 milioni di euro e inserire una seconda clausola di riacquisto, condizioni che il Bayer sarebbe disposto ad accettare. La società di Leverkusen sta infatti per perdere Wirtz e incasserà una grossa cifra. L'idea è che Paz possa giocare il Mondiale per club col Real Madrid e poi passare in Germania.

Le società hanno un rapporto consolidato anche dal passaggio di Xabi Alonso da tecnico del Bayer allo stesso Real.