L' IFAB, l'organo di governo ufficiale del calcio professionistico che ha il potere di modificare le regole del gioco, interviene sulla questione doppio tocco sul calcio di rigore decidendo di cambiare il regolamento in materia a partire dal prossimo 1° luglio. Da quella data, infatti, non ci sarà più l'annullamento del penalty in caso di marcatura, ma sarà concessa la ripetizione dell'esecuzione. Se la palla non entra in porta, verrà invece assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l'arbitro non conceda un vantaggio quando l'azione avvantaggia chiaramente la squadra in difesa).

Nel caso in cui la situazione si verifichi in occasione di una lotteria dal dischetto per decidere una qualificazione, il rigore sarà ritenuto sbagliato.