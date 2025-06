Il possibile arrivo di Fabregas sulla panchina dell'Inter scatena anche le prime indiscrezioni su come potrebbe essere la nuova squadra. Secondo Tuttosport, i dirigenti non vorrebbero stravolgere l'impianto. Si partirebbe quindi da una difesa a tre, se poi sarà con due attaccanti, una punta e due trequartisti, un trequartista e due punte o tre attaccanti in linea, questo è un passaggio successivo.

Nel caso in cui si dovesse passare alla difesa a quattro ci sono comunque giocatori come Dumfries, Darmian, Pavard, Dimarco e Carlos Augusto che permettono anche la retroguardia con quattro elementi. Molti profili finora seguiti (De Winter, Lucumì e Beukema su tutti) hanno giocato più soprattutto a quattro in stagione.

Senza dubbio, secondo il quotidiano, con l'arrivo di Fabregas si farà un tentativo per Nico Paz, che il Real Madrid sta pensando di riacquistare, su indicazione di Xabi Alonso. In soccorso ai nerazzurri potrebbe però arrivare il "traffico" presente dalla trequarti in su. Servirà però anche qualche esterno offensivo, difficilmente si ripartirà dai soli Luis Henrique e Zalewski. In mezzo al campo potrebbero partire Frattesi, Asllani ma anche Mkhitaryan. Davanti la richiesta al tecnico sarà di non smontare la coppia Lautaro-Thuram. Si cercherà di aggiungere due attaccanti, Hojlund e Bonny i preferiti, considerando che andranno via Arnautovic, Correa e forse Taremi. Occhio a Pio Esposito, dovrebbe essere prestato ma potrebbe anche restare.