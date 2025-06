Il Bayern Monaco ha discusso dettagliatamente le circostanze del grave infortunio accusato da Alphonso Davies in una gara della Nazionale canadese dello scorso marzo con i rappresentanti di Canada Soccer. In un incontro tenutosi a Monaco, Jan-Christian Dreesen, presidente dei campioni di Germania, ha chiarito che la Canadian Football Association non ha adempiuto pienamente al suo dovere di proteggere il ragazzo, costretto a saltare tutte le partite fino a maggio, compreso il doppio confronto decisivo dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter.

Il Bayern Monaco - fa sapere il club bavarese - riceverà un risarcimento economico dalla FIFA, con importo ancora da definire, per l'assenza di Alphonso Davies nell'ambito del Programma di Protezione FIFA. Jan-Christian Dreesen, inoltre, ha annunciato che intensificherà i contatti con le associazioni nazionali dei giocatori sotto contratto per sottolineare ancora più enfaticamente la necessità di adempiere agli obblighi di protezione in caso di infortunio.