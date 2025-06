Ore caldissime in casa Inter, dove è iniziata la caccia al sostituto di Simone Inzaghi, partito nelle scorse ore da Milano per pronunciare il sì all'Al-Hilal. Un addio che obbliga la dirigenza nerazzurra a trovare nel breve tempo possibile un nuovo allenatore al quale affidare la guida di Lautaro e compagni. Il nome più caldo è, come ben noto, quello di Cesc Fabregas, oggi a Londra per un evento con il presidente del Como che ha peraltro ribadito la fiducia del club comasco nello spagnolo (LEGGI QUI). Secondo le ultime notizie svelate da Sportitalia, nelle prossime ore il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio possibile volare a Londra per tentare un blitz che possa sbloccare l'affare per arrivare a Fabregas.

