Dopo la cerimonia funebre per Ernesto Pellegrini, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato davanti ai cronisti presenti provando a rassicurare i tifosi dopo le ultime vicende in casa nerazzurra: “Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”.

Il ricordo di Pellegrini.

"Grande imprenditore e grande uomo, che ha gestito l'Inter come una famiglia in un calcio romantico rispetto a quello di oggi, con grande determinazione. Ma va ricordato soprattutto l'uomo, un uomo che si è sempre rivolto verso il prossimo e verso i più deboli con aiuti morali e materiali. La sua umiltà e generosità, il fatto di saper ascoltare, sono qualità di un leader e capo d'impresa com'era lui. Sono valori che dobbiamo portarci sempre dentro. Lui è un membro autorevole della Milano civile".

Il rapporto tra di voi è andato avanti negli anni.

"L'ho definito un amico perché quando ero direttore sportivo al Varese mi chiamò perché ero candidato al ruolo nell'Inter; avevo 26 anni, c'era un rapporto di amicizia forte che ci ha legati sempre".

