"Grazie di tutto, mister". Questo il messaggio laconico ma sentito, pubblicato sul proprio profilo Instagram, da Carlos Augusto per salutare Simone Inzaghi, all'indomani dell'annuncio ufficiale della sua separazione con l'Inter. Con il tecnico piacentino alla guida, il brasiliano ha collezionato 92 presenze nell'arco di due stagioni, diventando un jolly indispensabile sia come quinto di centrocampo che come terzo di difesa.