Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera a quanto sta accadendo in queste ore in casa Inter. "L’offerta araba era già arrivata e Inzaghi era propenso ad accettarla, ma è lecito pensare che la debacle di Monaco gli abbia dato la spinta finale, perché quel buco nero si sta ingoiando tutto. Come Acerbi ha perso la testa negandosi in extremis alla Nazionale, e non vorremmo essere nei suoi panni se Haaland venerdì farà i suoi comodi, così la depressione ha indirizzato lo sguardo di Simone verso la montagna di denaro e non la voragine tecnica di un impiego in Arabia a 49 anni. C’è una grammatica, nel calcio e nella vita, che detta i tempi delle cose da fare, e a vedere l’appeal degli allenatori che sono tornati in Europa il reinserimento dopo aver fatto il pieno di petrodollari non è scontato - si legge ancora -. Sparisco due anni, incasso 50 milioni, torno e gioco in Champions: beh, è meno semplice di così, e comunque ci fermiamo qui per il solito discorso del moralismo vietato col portafogli degli altri".

Secondo Condò, il bilancio "resta positivo perché la Champions è un romanzo, e attraversarlo sino alla finale è comunque un’impresa. Se le sacrifichi almeno uno scudetto è amaro ma comprensibile. L’inter ora ha una grande occasione, perché la sua rosa resta forte ma Monaco ha tolto l’illusione di poterla solo ritoccare. Inzaghi in finale ha peccato di gratitudine, perché perso per perso dopo 20 minuti avrebbe dovuto stravolgere la squadra per provare a fare qualcosa, e non se l’è sentita perché così facendo avrebbe umiliato gli esclusi, e parliamo di gente come Barella, Calhanoglu e Dimarco.

Ora c'è da scegliere il successore. "Da Conte (55 anni) ad Allegri (57), da Sarri (66) a Gasperini (67), tutte le altre grandi puntano su panchine esperte e ripetute perché le loro rivoluzioni sono fallite, e ora l’ambiente ha bisogno di certezze. Fabregas invece ha 38 anni, De Zerbi 45, ma non è tanto questione di età quanto di forza innovativa. L’inter viene da anni di certezze, tocca a lei provare il salto nel futuro. Mica è scritto che tutte le rivoluzioni debbano fallire".