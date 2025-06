Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato del futuro di Patrick Vieira. "Cosa significa riuscire a trattenerlo? Tantissimo, in termini di stabilità e continuità. Si è integrato in maniera molto veloce, sembra che sia qui da un sacco di tempo. Ha alzato il livello di tutti, ha dato alla squadra maggiore convinzione nei propri mezzi, maggiore fiducia. E ha chiesto ai giocatori di essere ambiziosi, in campo si sono visti i risultati. Perché ha scelto di rimanere? Perché qui si lavora bene, c’è un gruppo sano e disponibile a lavorare. Con la dirigenza e il presidente c’è un rapporto diretto, continuo e trasparente".

Si parla anche di Gudmundsson. "La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, noi abbiamo avuto interessamenti da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il Genoa e per lo stesso Gudmundsson. Quando si definirà la sua situazione processuale? Credo non prima di settembre o ottobre".

In ultimo l'interesse per Pio Esposito. "E' un obiettivo? È un giocatore che seguiamo…".