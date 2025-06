Il Corriere dello Sport getta ombre sugli ultimi giorni di Inzaghi all'Inter. Ecco la ricostruzione del quotidiano romano sull'addio: "Tutta colpa della disfatta di Monaco? Macché, Inzaghi aveva deciso di accettare la proposta dell’Al Hilal ben prima della finale di Champions - si legge -. E, stando ad alcuni rumors, lo avrebbe anche fatto sapere almeno a qualcuno dei suoi giocatori. In particolare a chi avrebbe proposto di seguirlo in Arabia, come Barella e Bastoni, senza però incassarne la disponibilità, trovando invece terreno più fertile con Acerbi. Alla fine, comunque, non se ne farà nulla per mantenere i buoni rapporti con l'Inter".

"In ogni caso, però, sono tanti gli elementi che alimentano un altro sospetto sul clima in cui la squadra ha vissuto la vigilia della finale di Champions con il Psg - spiega il CdS -. Anche la dirigenza interista, evidentemente, aveva già intuito qualcosa da ben più di qualche giorno. Tanto che non sono mancate le perplessità per come, appunto, la squadra è stata portata alla sfida con il Psg. Insomma, fermi restando rispetto e riconoscenza, al di là delle dichiarazioni e del tenore degli annunci di ieri, anche in viale Liberazione si auguravano e si aspettavano il divorzio: una semplice risoluzione. Del resto non può essere casuale che i due comunicati (anche il saluto di Inzaghi è stato pubblicato sul sito nerazzurro) siano stati diffusi in tempi strettissimi, come se fossero stati già pronti nel cassetto".