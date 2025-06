E' pieno di ringraziamenti il messaggio d'addio che Petar Sucic ha voluto mandare, dal profondo del suo cuore, alla Dinamo Zagabria, club che gli ha permesso di approdare all'Inter: "Voglio ringraziare tutti, dal presidente ai miei compagni di squadra, agli allenatori, alle persone che si prendono cura del campo, agli addetti alle pulizie, agli chef... per non lasciare fuori nessuno - le parole del centrocampista pubblicate sul profilo X dei Modri -. Siete stati lì per me, mi avete insegnato molto in questi due anni, mi avete aiutato molto e siete diventati amici su cui posso contare nella vita e penso che questa sia la cosa più importante. Sono contento che abbiamo vissuto momenti belli, vittorie e la Champions League. Ricorderò i due anni più belli della mia vita e ringrazio tutti per questo, grazie ai tifosi che sono stati straordinari, che ci hanno guidato partita dopo partita. Non posso far altro che ringraziarli perché mi hanno supportato, come è successo nella partita in cui ho salutato il Maksimir. Sono diventato tifoso non appena sono entrato nella squadra giovanile. Ho giocato per la nazionale in molti stadi bellissimi, ma il Maksimir è il mio preferito. Sarò sempre un tifoso della Dinamo e, ovviamente, la seguirò sempre".

️ Ne znam koju bih posebnu poruku ostavio, želim se zahvaliti svima u klubu, od predsjednika do suigrača, trenera, ljudi koji se brinu o terenu, spremačica, kuhara… da ne bih nekoga izostavio. Tu ste bili za mene, puno ste me toga naučili u ove dvije godine, puno ste mi pomogli… pic.twitter.com/5tdEehKDXa — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 4, 2025