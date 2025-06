Marcel Desailly non ha mai avuto dubbi sulla vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Intervistato da MadeInFoot, l'ex difensore del Milan ha svelato: "Ero molto contento per il PSG. Sono stato molto contento di vederli vincere. C'erano diverse ragioni per pensare che il PSG sarebbe stato all'altezza del compito. Cosa è andato storto all'Inter? Se si guarda alla partita giocata contro il Barcellona, sono riusciti a rientrare in partita perché la difesa del Barcellona era molto debole, cosa che non è accaduta al PSG".

Per Desailly, comunque, la vittoria dei transalpini era un fatto atteso: "Pensavamo che l'esperienza italiana avrebbe potuto compensare contro il PSG, ma in fondo sapevamo che il Paris avrebbe alla fine vinto la Champions League".