Sembra essere Cesc Fabregas il prescelto in casa Inter per riempire il posto in panchina lasciato libero da Simone Inzaghi. Nella giornata di oggi, riportano i colleghi di Sky Sport, c'è stato un primo contatto diretto tra il club nerazzurro e l'allenatore spagnolo per iniziare a capire se ci sono i presupposti per poterlo portare a Milano.

L'ex Arsenal e Barcellona aveva dato la sua parola al Como, respingendo le offerte di Roma e Bayer Leverkusen, ma adesso la situazione potrebbe cambiare. "Fabregas è molto tentato dall’opportunità ma ancora non ha ancora dato il suo via libera - aggiunge Gianlucadimarzio.com -. Le valutazioni sono in corso. Le parti si riaggiorneranno quindi a breve". In questo momento Fabregas si trova a Londra, dove è presente anche Mirwan Suwarso: un incontro di presenza può portare il tecnico a prendere una decisione definitiva.

#Inter-#Fabregas, c'è stato oggi un primo contatto diretto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 3, 2025

