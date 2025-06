Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Cile, il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni ha parlato anche del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che, secondo le parole del ct dell'Albiceleste, non prenderà parte alla sfida contro i cileni: "Abbiamo già deciso che Lautaro non giocherà contro il Cile per farlo riposare" ha detto Scaloni.

"Il Toro viaggerà con noi, ma non giocherà - ha continuato -. Avevamo già deciso che si prendesse questi giorni liberi dopo la finale di Champions League".

