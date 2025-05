Presenza abituale sugli spalti del Parc des Princes, questa volta non potrà esserci dal vivo nella partita forse più importante della storia della squadra parigina negli ultimi anni. Proprietario del PSG dal 2011, l'emiro del Qatar non dovrebbe essere a Monaco questo sabato per la finale di Champions League. Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport, questa volta non è previsto che sia presente insieme alla sua squadra a causa di problemi di programmazione, a meno che non si verifichi un cambiamento dell'ultimo minuto.