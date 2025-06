"Grazie Mister, per questi anni intensi che abbiamo condiviso". Parte così la lettera di Stefan De Vrij rivolta a Simone Inzaghi, allenatore che l'olandese saluta per la seconda volta dopo l'arrivederci pronunciato ai tempi della Lazio. "Non dimenticheremo mai la strada fatta insieme - continua il difensore nerazzurro -. Le vittorie, i trofei, ma anche i momenti più duri, sempre affrontati con unità e spirito di squadra. Un grazie a te e a tutto il tuo staff. In bocca al lupo per ciò che verrà! Sempre forza Inter" chiosa il trentatreenne che affida a Instagram i suoi sentimenti.