Presente al SWXS London, evento al quale dovrebbe presenziare anche Cesc Fabregas, il presidente del Como è intervenuto dal palco per parlare del futuro della società lombarda. Futuro che secondo le parole di Mirwan Suwarso sarà scritto dalla squadra comasca sotto la guida dell'allenatore spagnolo.

"Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club", riporta Davide Zirosky a proposito di quanto detto da Suwarso che allontana così le voci che vedono l'ex stella del Barça vicino all'Inter che, secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, ha puntato il classe 1987 per il post-Inzaghi, partito stamattina da Milano per sposare la causa dell'Al-Hilal.