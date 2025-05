Desiré Doué, eletto migliore in campo dalla Uefa, si è presentato in conferenza stampa a fine partita portando con sé il premio: ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Sei entrato nella storia con due gol.

"E' stato qualcosa di eccezionale, magico, stiamo scrivendo la storia di questo club, sono davvero contento non solo stasera ma nell'intera stagione".

Siete rimasti sempre calmi, come potete spiegare questo momento incredibile?

"E' stata una delle partite più importanti di questo club ma sapevamo bene cosa fare e ce l'abbiao fatta con un gico di squadra, è stato eccezionale".

Nessuno si aspettava un 5-0, a 19 anni hai fatto una grande partita. L'anno prossimo potrete rivincere la Champions?

"Credo che abbiamo fatto un'ottima stagione, siamo una grande squadra, un grande collettivo, lo abbiamo dimostrato con grande gioco di squadra. Ci sono tanti giocatori giovani, io sono uno di questi, continueremo a lavorare per crescere. Abbiamo un grande staff, un grandfe allenatore, cercheremo di fare squadra per migliorare ancora e vincere ancora tanto".

Una serata molto emozionante, tante lacrime.

"Devo darmi un pizzicolo per svegliarmi, abbiamo scritto la storia di questo club. Era il mio sogno vincere questo trofeo, questa squadra è molto ambiziosa, sono arrivati grandi giocatori e siamo riusciti a migliorare partita dopo partita, una sensazione fantastica".

Ti sei evoluto molto in questa stagione.

"Credo sia normale, fa parte della curva di apprendimento di un giovane giocatore quando entra in una squadra così. Ma devo restare coi piedi per terra e lavorare, ho avuto grande aiuto dai miei compagni ogni giorno, è importante avere disciplina quotidianamente per raggiungere grandi traguardi. Abbiamo fatto un grande finale di stagione, dobbiamo conrtinuare a lavorare e a vincere trofei".

Cosa ti passava nella testa in questi 90 minuti? Avete dominato.

"Sapevamo che dovevamo fronteggiare una grande squadra, sapevamo che dovevamo mettercela tutta e alla fine ci siamo trovati 2-0 al primo tempo. Ma non ci siamo seduti sugli allori, volevamo sempre di più".

Come ti sei evoluto partendo dalla difesa arrivando fino ad ala e attaccante?

"Anche questo fa parte della forza della nostra squadra, abbiamo giocatori che possono ricoprire più ruoli e mi sono ritrovato a fare l'ala destra. Ma ci possiamo anche spostare durante la partita. Continueremo a lavorrare sui nostri punti di forza focalizzandoci sul gioco di squadra. Abbiamo sempre avuto giocatori che fanno gol, assist, voglio ringraziare tutti i nostri tifosi qui a Monaco, a Parigi, sono per strada e c'è grande entisiasmo. Grazie a tutti".