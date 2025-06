Petar Sucic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista croato, innesto ufficializzato questo pomeriggio, sarà a disposizione del nuovo allenatore già per il prossimo Mondiale per Club. Il club milanese ha acquistato il classe 2003 dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

In attesa di vederlo all'opera sul rettangolo verde, Calcio e Finanza ha analizzato l'impatto che l'acquisto del centrocampista ormai ex Dinamo avrà sul bilancio del club di Viale della Liberazione. Tenendo conto dei 14 milioni di euro per l'acquisto del cartellino e il contratto quinquennale sul quale ha apportato firma, "la quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarà pari a 2,8 milioni di euro circa". Numeri ai quali si aggiungerebbe l'ingaggio del giocatore "che dovrebbe ammontare a 1,5 milioni netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi, ricordando che per i calciatori in arrivo dall’estero, i club non possono più beneficiare degli sgravi previsti dal Decreto Crescita). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari a 5,58 milioni di euro".