Uscito dopo soli otto minuti dal suo ingresso in campo nella funesta finale di Champions League di Monaco di Baviera, Yann Bisseck, difensore dell'Inter, si è sottoposto ad esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha messo fuori gioco anche per le Final Four di Nations League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non vi sono problemi di natura articolare come temuto inizialmente; ma Bisseck ha comunque accusato una distrazione muscolare a carico dei flessori, un infortunio che sicuramente mette il calciatore fuori causa almeno per le prime partite del prossimo Mondiale per club

I tempi di recupero non sono ancora del tutto chiari, ma il giocatore potrebbe comunque tornare abile e arruolabile nel caso in cui l'Inter andasse avanti nella competizione statunitense.

