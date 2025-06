È Cesc Fabregas l'uomo individuato dall'Inter per sostituire Inzaghi. Da tempo il club si è tutelato nell'eventualità di un addio dell'ormai ex allenatore, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. E allora il post-Inzaghi è già partito con un nome davanti a tutti, quello del tecnico catalano del Como.

Scartato De Zerbi, lontani Chivu e Vieira: è l'ex Arsenal il preferito e il gradimento è reciproco: non è poco in una trattativa tanto delicata. "Con la dovuta prudenza del caso, Fabregas è comunque attratto dal balzo di carriera, ovviamente dentro a un preciso progetto tecnico di rilancio nerazzurro dopo le macerie di Monaco - si legge -. L’ultima conferma del pensiero di Cesc sull’Inter è arrivata ieri in un contatto a distanza tra lo stato maggiore del club, dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio, e lo stesso tecnico del Como in trasferta a Londra. Lì Fabregas ha ancora casa dai tempi ruggenti dell’Arsenal e in città per un convegno si trova pure l’onnipotente proprietario del suo attuale club, Mirwan Suwarso. Prima di poter andare oltre e dire un definitivo sì alla nuova avventura, il catalano deve anche risolvere le faccende in casa sua, lì dove non è solo allenatore ma pure socio di un progetto più ampio: sa che a Como si crescerà ancora, parecchio, e che le sue richieste future sarebbero esaudite per intero".

Da oggi, anche a livello ufficiale, l'Inter contatterà Fabregas e il Como per trovare un accordo. Tra le dirigenze i rapporti sono ottimi e certamente peserà la volontà dello stesso allenatore. L'ottimismo è tanto, ma non si può ancora escludere nulla. Per cui, sebbene più staccate, restano vive le piste Vieira e Chivu. Ad ogni modo, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di convincere entro domani, massimo venerdì, sia Fabregas che Suwarso. "Se è vero che i club dovranno mettersi d’accordo dal punto di vista economico - non è da escludere una compensazione sotto forma di prestito di un giocatore -, dall’altro Fabregas vuole comunque approfondire in ogni dettaglio il progetto tecnico da abbellire dal mercato in arrivo", si legge sulla rosea. Lui vuole rimodellare la rosa e i nerazzurri sono pronti ad accontentarlo all’interno dei paletti già piantati da Oaktree. Cesc apprezza parecchio gran parte della rosa che gli lascerebbe in dote Inzaghi. Dunque, innesti mirati e nessuna rivoluzione.