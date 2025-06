Per oggi è previsto un vertice tra Napoli e Parma per discutere di Bonny, valutato sui 25 milioni. Secondo quanto riferisce il Corsport, i partenopei sono in lizza con l'Inter per assicurarsi l'attaccante 21enne di Chivu.

"Sia i campioni d’Italia sia i nerazzurri sono posizionati sulle tracce del giovanotto francese e la richiesta di partenza del Parma è di 25 milioni di euro. Entrambi fanno molto sul serio, l’interesse è forte e concreto e di conseguenza misura l’intensità della sfida - si legge -. Il rapporto con l’agente Federico Pastorello è ottimo, i contatti sono stati molto frequenti sul tema lungo l’intero arco della stagione, ma è ovvio che la concorrenza dell’Inter è temibile. A prescindere dall’addio di Inzaghi e dal nuovo allenatore che verrà: Marotta era già da un po’ sulle sue tracce".



Le strategie di mercato di Inter e Napoli si intrecciano anche su David, mentre è noto l'interesse dei neo campioni d'Italia per Davide Frattesi. Lui è il primo obiettivo per il centrocampo, inevitabilmente sospeso all’ingresso del nuovo allenatore.