All-in su Cesc Fabregas. Lo spagnolo è il nome preferito dell'Inter per sostituire Inzaghi sulla panchina. Da convincere il Como e, proprio per questo, proprio li diretto interessato oggi si confronterà col presidente Suwarso per ottenere il via libera verso Milano. E per i lariani circola già il nome di Farioli, come il Corriere dello Sport riferisce.

"Il Como ha già fatto muro sia davanti al corteggiamento del Bayer Leverkusen sia davanti a quello della Roma. Ma adesso c’è una differenza: stavolta Cesc si sta esponendo in prima persona". Secondo il quotidiano romano, il catalano vuole avere la sua chance all’Inter e farà di tutto per ottenerla.



Secondo quanto riporta il quotidiano, pare che l'idea sia quella di proseguire sullo stesso percorso tecnico di Inzaghi, seppure con principi ed evoluzioni differenti. "E gli interpreti? L’Inter ha già fatto sapere che non ci saranno rivoluzioni sul mercato: verranno fatti investimenti, ma l’ossatura della rosa sarà la stessa. Chiaro, però, che come accaduto con il Como, Cesc vorrà dare almeno la sua impronta agli acquisti. Probabile, quindi, che i nuovi obbiettivi, dopo Sucic e Luis Henrique, dovranno essere verificati con il nuovo allenatore".