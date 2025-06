L'aggiornamento della panchina dell'Inter ha messo in stand-by anche alcune operazioni di mercato non ancora definite come quelle di Petar Sucic e Luis Henrique. In attesa di capire se sarà Cesc Fabregas a ereditare il posto di lavoro di Simone Inzaghi, anche alcune trattative già avviate sono state momentaneamente messe in pausa perché bisognerà capire le intenzioni e le aspettative del nuovo allenatore prima di fare investimenti che potrebbero non essere in linea con le sue idee.

Questo discorso vale anche per Koni De Winter, la prima opzione nerazzurra per rinforzare la difesa, al quale però prima bisognerebbe fare spazio nel reparto. Il problema di fondo è che nel frattempo altri club potrebbero farsi avanti e tra questi figura il Villarreal, che parteciperà alla prossima Champions League e ha individuato il belga come possibile rinforzo nelle retrovie e potrebbe approfittare della necessità di cedere uno o due dei suoi gioielli da parte del Genoa, per sistemare le finanze.

In questo contesto però conta anche il pensiero del giovane difensore, che lascerebbe la Liguria con priorità a una big, status che non appartiene al Submarino Amarillo, che però rappresenta comunque un’opzione interessante nelle sue idee, soprattutto se gli altri sondaggi non diventassero più concreti. Sì all'Inter insomma, ovviamente, ma i tempi devono coincidere perché De Winter non aspetterebbe in eterno. Curiosità che potrebbe rappresentare una spinta decisiva: secondo alcune indiscrezioni di mercato nella finestra invernale il Como di Fábregas aveva chiesto informazioni su De Winter rinforzare la difesa.

Chissà che alla fine il futuro del difensore belga e quello del mister spagnolo non possano coincidere comunque.