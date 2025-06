Parole intrise di affetto e gratitudine quelle scritte da Denzel Dumfries su Instagram, dove l'esterno olandese saluta e ringrazia Simone Inzaghi, allenatore con il quale ha vissuto gli ultimi quattro anni di carriera e di vita: "Mister e staff, sono stati 4 anni fantastici in cui abbiamo ottenuto molti successi, ma soprattutto siamo cresciuti come una famiglia. Fin dal primo giorno ci siamo sentiti come a casa. Siete tutti fantastici. Grazie mille".