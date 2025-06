Missione londinese per Piero Ausilio. Il direttore sportivo, a conferma delle ultime indiscrezioni, nelle prossime ore sarà a Londra per sbloccare la situazione di Cesc Fabregas, attualmente sotto contratto con il Como e con il presidente Mirwan Suwarso con poca voglia di liberarlo.

Ausilio non era presente nelle ultime ore in sede proprio per affrettare i tempi e provare a portare in nerazzurro l'allenatore catalano.

