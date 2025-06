Anche Sky Sport conferma il blitz di Piero Ausilio a Londra per motivi legati al calciomercato. L'Inter è concentrata completamente sulla ricerca del nuovo allenatore, con Cesc Fabregas piano A del club per rimpiazzare Simone Inzaghi. In questo senso, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha chiesto autorizzazione al Como per parlare con il catalano; in caso di semaforo verde, allora ci sarà l’affondo.