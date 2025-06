La Provincia di Como apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Fabregas verso l’Inter, c’è Farioli per il Como. L’addio di Inzaghi ai nerazzurri lascia spazio a quello dello spagnolo dal Como. Anche ieri sono rimbalzate voci sul fatto che Cesc sia la prima scelta del club presieduto da Giuseppe Marotta. E sul Lario potrebbe arrivare Francesco Farioli, ex Ajax”.