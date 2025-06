L'Inter ha ufficializzato il suo primo colpo per la prossima stagione: è arrivato infatti il comunicato col quale il club nerazzurro annuncia l'arrivo di Petar Sucic, centrocampista classe 2003 prelevato dalla Dinamo Zagabria. Dopo aver raccontato il suo excursus calcistico, l'Inter descrive così il suo nuovo elemento: "Centrocampista dotato di grande visione di gioco, tecnica e versatilità, Petar può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Cugino di Luka Sučić, attualmente in forza alla Real Sociedad, Petar diventa l'ottavo croato della storia nerazzurra, percorrendo la strada che unisce la Dinamo Zagabria e all'Inter, la stessa intrapresa in passato da Mateo Kovačić e Marcelo Brozović, centrocampisti e pilastri di una Croazia arrivata due volte sul podio Mondiale".

Fino alla chiosa: "Inizia così l'avventura nerazzurra di Petar Sučić: un nuovo capitolo tutto da scrivere all'interno di un sogno diventato ormai realtà".

